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Пыльная буря началась в Астраханской области

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В Астраханской области весь день 16 марта бушевала пыльная буря. Местами из-за нее появлялась туманная дымка. Сильные порывы ветра доставили массу неудобств местным жителям, сообщает «Астрахань-24».

В Астраханском ЦГМС в среду, 17 марта, по-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью и утром порывы могут достигать 18 м/с. Днем пройдет дождь с мокрым снегом.

Температура в ночные часы будет опускаться до –3 градусов, а днем подниматься до +5 градусов.

Такое атмосферное явление, как пыльная буря, не редкость для Астраханской области. В предыдущий раз она накрывала регион в октябре 2020 года.

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