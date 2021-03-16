Пыльная буря началась в Астраханской области

В Астраханской области весь день 16 марта бушевала пыльная буря. Местами из-за нее появлялась туманная дымка. Сильные порывы ветра доставили массу неудобств местным жителям, сообщает «Астрахань-24».

В Астраханском ЦГМС в среду, 17 марта, по-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью и утром порывы могут достигать 18 м/с. Днем пройдет дождь с мокрым снегом.

Температура в ночные часы будет опускаться до –3 градусов, а днем подниматься до +5 градусов.

Такое атмосферное явление, как пыльная буря, не редкость для Астраханской области. В предыдущий раз она накрывала регион в октябре 2020 года.