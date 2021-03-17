МИД Украины назвал отчет Ирана по сбитому лайнеру «сборником манипуляций»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал отчет Ирана по катастрофе самолета компании «Международные авиалинии Украины» и обвинил Тегеран в сокрытии настоящих причин уничтожения украинского Boeing. Об этом в среду, 17 марта, министерство сообщило в Facebook.

«Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность», — говорится в посте.

По мнению украинского министра, проведенное Ираном расследование было предвзятым, а сделанные выводы — обманчивые.

«То, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов», — добавил он.

Кулеба также заверил, что Киев вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

Иран 17 марта представил результаты расследования крушения украинского Boeing. Согласно отчету, самолет потерпел крушение у аэропорта Тегерана в результате ошибки оператора системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом личность оператора не раскрывается.

8 января 2020 года иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани американскими ВВС нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Через несколько часов после этого из аэропорта Тегерана вылетел Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек, большинство из которых канадцы и иранцы. Через несколько минут самолет потерпел крушение. Позже иранская сторона признала, что по ошибке сбила лайнер. Президент Роухани принес извинения семьям погибших. КСИР также выразил глубокие сожаления и отметил, что Тегеран ожидал ответа США на атаку.

Согласно расследованию Ирана, трагедия произошла из-за человеческого фактора и ошибки в настройке одного из комплексов ПВО, в результате чего после вылета украинского самолета из аэропорта по нему были выпущены две ракеты. 30 июля 2020 года стало известно, что Тегеран согласился выплатить компенсации за сбитый пассажирский самолет.