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Иран представил результаты расследования крушения украинского Boeing

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Украинский самолет Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение у аэропорта Тегерана в результате ошибки оператора системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет 17 марта Yahoo.News со ссылкой на итоговый отчет организации гражданской авиации Ирана.

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В соответствии с документом «самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО», после чего по нему были выпущены две ракеты. При этом личность оператора не раскрывается.

Комментируя отчет, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Тегеран пытается скрыть истинные причины катастрофы.

«Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете, — не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета», — цитирует его ведомство на своей странице в Facebook.

По мнению министра, в техническом расследовании допущены многочисленные нарушения международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

«Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы — обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели», — констатировал Кулеба.

Он также назвал ситуацию большим разочарованием для Украины и пообещал, что Киев вместе с партнерами добьется выяснения подлинной причины крушения.

«Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это ни понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и моральная обязанность перед жертвами этой страшной трагедии», — добавил глава МИД Украины.

8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани американскими ВВС нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Через несколько часов после этого из аэропорта Тегерана вылетел Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек, большинство из которых канадцы и иранцы. Через несколько минут самолет потерпел крушение. Позже иранская сторона признала, что по ошибке сбила лайнер. Президент Роухани принес извинения семьям погибших. КСИР также выразил глубокие сожаления и отметил, что Тегеран ожидал ответа США на атаку.

Согласно расследованию Ирана, трагедия произошла из-за человеческого фактора и ошибки в настройке одного из комплексов ПВО, в результате чего после вылета украинского самолета из аэропорта по нему были выпущены две ракеты. 30 июля 2020 года стало известно, что Тегеран согласился выплатить компенсации за сбитый пассажирский самолет.

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