В Греции выявили почти 3,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Греции за сутки выявили 3458 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer в среду, 17 марта.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 227 247. Всего в стране скончались 7252 человека с подтвержденным COVID-19, передает RT.

Ранее в этот же день министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что Афины признают российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими препаратами, сообщается на сайте kp.ru.

По его словам, прививка от COVID-19 не является обязательным условием для въезда в Грецию.

Министр добавил, что в Греции рады, что российская компания, производящая «Спутник V», подала запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о ее признании, чтобы им могли привиться и европейцы.

Также министр сообщил, что туристы, въезжающие в страну, должны будут соблюдать все санитарные нормы, действующие на территории Греции. По его словам, в 2020 году их полностью исполняли и туризм не оказал негативного влияния на эпидемиологическую ситуацию в государстве.

Препарат «Спутник V», разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. На сегодняшний день он зарегистрирован более чем в 50 странах.