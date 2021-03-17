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В Греции заявили о признании «Спутника V» наравне с вакцинами из Европы

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Афины признают российскую вакцину «Спутник V» наравне с европейскими препаратами. Об этом заявил 17 марта министр туризма Греции Харис Теохарис.

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По его словам, прививка от COVID-19 не является обязательным условием для въезда в Грецию.

«Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. Таким образом, необязательно быть вакцинированным», — сказал Теохарис в интервью агентству «РИА Новости».

Он отметил, что греки хотят, чтобы россияне могли посетить их страну.

«Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», — подчеркнул греческий министр.

Теохарис добавил, что в Греции рады, что российская компания, производящая «Спутник V», подала запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о ее признании, чтобы им могли привиться и европейцы.

«Наша страна приняла решение, что для нас вакцина «Спутник V» является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит», — сказал он.

Министр также сообщил, что туристы, въезжающие в страну, должны будут соблюдать все санитарные нормы, действующие на территории Греции. По его словам, в 2020 году их полностью исполняли и туризм не оказал негативного влияния на эпидемиологическую ситуацию в государстве.

Препарат «Спутник V», разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. На сегодняшний день он зарегистрирован более чем в 50 странах.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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