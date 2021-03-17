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В США назвали «кошмаром НАТО» возможные поставки Су-57 Турции

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Возможное появление истребителя пятого поколения Су-57 на вооружении Турции станет кошмаром для НАТО. Об этом 17 марта сообщает американский портал 19FortyFive.

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На этой неделе Россия заявила о готовности провести переговоры с Турцией о продаже самолетов Су-35 и Су-57, если турецкое правительство проявит интерес к истребителям российского производства, напомнил автор статьи.

По его словам, интерес со стороны Турции к российским самолетам связан с запретом на поставки из США истребителей F-35 Lightning ll, который ввели после приобретения Турцией российских комплексов С-400.

При этом, как отметил журналист, Анкара работает над созданием собственного истребителя Turkish Fighter X (TF-X). Самолет был разработан в рамках совместных усилий британской компании BAE Systems и предназначался для замены F-16 Fighting Falcons, находящихся в настоящее время на вооружении турецких ВВС.

«Строительство TF-X было «лучшим ответом на угрозы прекратить участие Турции в программе F-35», а другим лучшим ответом могло бы стать приобретение российских истребителей Су-35 и Су-57», — приводит портал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

11 марта министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк допустил закупку российских Су-35 и Су-57, однако подчеркнул, что предпочтение отдается разработке собственных, турецких истребителей.

В декабре прошлого года издание The National Interest написало о том, что Су-57 представляет реальную угрозу для НАТО по пяти причинам. В частности, одним из преимуществ автор статьи назвал его аэродинамику — конструкция истребителя обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для ведения воздушного боя.

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