Чемпионка по лыжному фристайлу Орловская отправлена под домашний арест

Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую по уголовному делу о продаже героина. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения, по словам представителя инстанции, избрана до 15 мая. Бывшая спортсменка подозревается следствием по статье 228 часть 1 («незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере»).

Фигурантка призналась, что до задержания успела спрятать в закладки одну партию наркотиков. Кроме свертков с веществом у нее обнаружили и изъяли два мобильных телефона, связку ключей и пять банковских карт.

Орловской грозит до 20 лет лишения свободы.

Орловская победила в Чемпионате России-2012 в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, вошла в десятку на этапе Кубка мира и намеревалась готовиться к Олимпиаде, но в 2013 году была дисквалифицирована на два года за допинг.