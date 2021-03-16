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Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с героином в Москве

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Чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую задержали с семью свертками героина на Рублевском шоссе. Об этом «Известиям» сообщили источники в правоохранительных органах.

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По их данным, спортсменку задержали 15 марта. В кармане ее куртки обнаружили семь свертков с порошкообразным веществом общей массой 3,74 г. Экспертиза позднее установила, что смесь содержит в своем составе наркотические средства, в том числе героин.

Как рассказала Орловская, она занималась распространением наркотиков, закупая их через интернет и помещая их в тайники. Одну партию женщина успела спрятать до задержания. Кроме того, в ходе личного досмотра Орловской у нее были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, связка ключей и пять банковских карт.

Лыжница также призналась, что и сама употребляла наркотики около года, пишет Telegram-канал Life Shot.

В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Орловская одержала победу в Чемпионате России-2012 в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, вошла в десятку на этапе Кубка мира и намеревалась готовиться к Олимпиаде, но была дисквалифицирована на два года за допинг.

В конце февраля в Московской области инспекторы ДПС обнаружили под капотом автомобиля 100 свертков с наркотиками. Водителя заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

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