В Подмосковье инспекторы ДПС обнаружили под капотом машины 100 свертков с наркотиками

В Московской области инспекторы ДПС обнаружили под капотом автомобиля 100 свертков с наркотиками. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

В ведомстве рассказали, что подмосковные инспекторы остановили автомобиль для проверки документов на 124-м км автодороги «Урал». Они заметили, что 24-летний водитель сильно нервничал и подозрительно себя вел. В этой связи инспекторы приняли решение досмотреть автомобиль и обнаружили под капотом в корпусе воздушного фильтра пакет, в котором находились 100 свертков с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что указанное вещество является героином общим весом порядка 200 г, отмечает агентство городских новостей «Москва». Мужчина рассказал, что взял наркотик из тайника в Люберцах с целью дальнейшего сбыта в Рязани.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении и покушении на преступление, а также о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ и аналогов.

Подозреваемый заключен под стражу.

19 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники спецслужб задержали трех иностранных граждан, у которых изъяли более 60 кг кокаина.