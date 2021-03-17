Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии
Мир
ВОЗ призвала следить за побочными эффектами от вакцины Johnson&Johnson
Мир
Ирак разрешил гражданам 30 стран получать визу при въезде в страну
Общество
Прокуроры добились выплаты врачам более 2,5 млрд рублей за работу в пандемию
Общество
Эксперт назвала поражение кожи одним из признаков COVID-19
Общество
В Госдуме поддержали идею о введении трех дополнительных выходных
Мир
Источник заявил о стремлении ЕС к признанию COVID-сертификатов с третьими странами
Мир
Ученые обнаружили на МКС неизвестные науке микроорганизмы
Авто
Европейские продажи Lada в феврале рухнули на 54%
Сюжет:

Ученые выявили неуязвимые мутации коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские ученые отследили эволюционный путь, который прошел вирус SARS-CoV-2 в организме человека с ослабленным иммунитетом за пять месяцев, и выявили, какие мутации позволяют COVID-19 уклоняться от иммунной защиты. Результаты опубликованы 16 марта в журнале Cell.

Наперечет: Роспотребнадзор создал тест, определяющий количество коронавируса
Анализ позволяет доказательно проследить за ходом COVID-19 и назначить правильное лечение

Отмечается, что подавляющее большинство людей, которые переболели коронавирусом, после выздоровления избавляются от вируса SARS-CoV-2, но некоторые — например, люди с аутоиммунными заболеваниями или получающие иммуносупрессивные препараты — могут стать хроническими носителями инфекции. Их иммунная система не в состоянии уничтожить вирус, однако она продолжает его атаковать, а вирус пытается перестроиться таким образом, чтобы этой атаки избежать.

В результате через какое-то время в организме инфицированных людей с ослабленным иммунитетом появляются новые мутации, устойчивые к воздействию противовирусных препаратов и антител, подчеркнули ученые.

Специалисты детально разобрали случай эволюции вируса SARS-CoV-2 у пациента с ослабленным иммунитетом, зарегистрированный в декабре прошлого года в больнице Brigham and Women's в Бостоне.

Больной получал иммуносупрессивное лечение от аутоиммунного расстройства, и у него развилась хроническая инфекция. Геномный анализ вируса такого пациента показал наличие кластера из восьми мутаций в спайковом белке, используемом вирусом для проникновения в клетки человека.

По сведениям ученых, некоторые выявленные изменения на тот момент не были идентифицированы в доминирующих вирусных вариантах, циркулирующих в популяции, но уже находились в базах данных общедоступных вирусных последовательностей. Позднее аналогичные изменения обнаружили в новых, особо агрессивных вариантах SARS-CoV-2 из Южной Африки и Великобритании.

По данным исследования, такой мутировавший вирус может уклоняться как от естественных антител, которые находятся в плазме переболевших, так и от искусственно созданных моноклональных антител, которые в настоящее время используются для лечения коронавируса.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что люди с высоким индексом массы тела и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса. Ученые проверили, какое количество респираторных капель могут выделять различные группы людей, и проанализировали их вес, пол и возраст. Оказалось, что полные и пожилые выделяют большее количество аэрозоля, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021