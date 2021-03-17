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Ученые обнаружили на МКС неизвестные науке микроорганизмы
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Ученые обнаружили на МКС неизвестные науке микроорганизмы

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Ученые впервые идентифицировали микробов, которые были найдены на Международной космической станции (МКС). Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology в понедельник, 15 марта.

Сообщалось, что на МКС американскими и индийскими учеными были обнаружены четыре неизвестные науке штамма бактерий, которые обитают в почве и в пресной воде. По информации специалистов, они учувствуют в разведении флоры, а также борются с патогенами, способными вызывать инфекционный процесс.

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Согласно докладу, один из штаммов был идентифицирован как Methylorubrum rhodesianum, остальные получили название IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 и IIF4SW-B5. Ученые, которые занимаются изучением бактерий в Южно-Калифорнийском университете, предложили свой вариант наименования микроорганизмов: Methylobacterium ajmalii — в честь известного индийского ученого Аджмала Хана.

Бактерии находились в верхней панели исследовательской станции, а также в куполе, на поверхности обеденного стола и в старом HEPA-фильтре. Специалисты подчеркнули, что выращивание помидоров и огурцов на станции могли спровоцировать их появление.

Ученые выражают надежду на новые открытия, так как, по их информации, космонавты уже собрали около тысячи новых образов для отправки на Землю.

Ранее, 2 марта, российские исследователи выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, которые живут на свалках и в пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе. Исследование проводилось в рамках эксперимента «Тест» в 2010–2020 годах, когда культуры микроорганизмов размещались на один и два года на внешней поверхности МКС. Выяснилось, что жизнеспособная популяция клеток сохранилась после экспозиции в течение 24 месяцев.

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