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Ученые нашли защищенные от воздействия космоса микроорганизмы

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Российские ученые выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei, которые живут на свалках и в пищеварительном тракте животных и людей, прекрасно переносят длительные полеты в космосе.

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Исследование проводилось в рамках эксперимента «Тест» в 2010–2020 годах, когда культуры микроорганизмов размещались на один и два года на внешней поверхности МКС.

Выяснилось, что жизнеспособная популяция клеток сохранилась после экспозиции в течение 24 месяцев. Для защиты клетки покрывались трехслойной сложно организованной оболочкой, которая не формируется в наземных условиях даже при облучении ультрафиолетом.

«На основании полученных результатов можно сделать вывод о наличии в геноме метаногенной археи Methanosarcina mazei S-6T протекторных механизмов от воздействия факторов космического пространства в том числе таких, как вакуум, ультрафиолетовое-облучение и перепады температур», — сказано в статье, опубликованной в издании Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН «Авиакосмическая и экологическая медицина».

Отмечается, что эксперимент проводился, чтобы получить представления о физиологических особенностях возможных микроорганизмов, которые обитают на других планетах, а также узнать механизмы их приспособления к неблагоприятным условиям.

В исследовании приняли участие специалисты ИМБП совместно с Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения.

В январе сообщалось, что российские ученые создали лабораторный прототип прибора для будущего «Лунохода-геолога», предназначенного для поиска полезных ископаемых.

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