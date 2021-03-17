Европейские продажи Lada в феврале рухнули на 54%

В феврале 2021 года в странах Европейского союза было продано 96 новых автомобилей Lada, что на 53,8% меньше, чем в феврале 2020-го. Об этом говорится в опубликованных 17 марта материалах пресс-службы Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС. В рамках экономии руководство российского завода решило не вкладываться в доработку двигателей Lada под новые эконормы.

Позже немецкая компания Lada Deutschland, которая является дистрибьютором «АвтоВАЗа» в Евросоюзе, попросила возобновить продажи российских машин в ЕС. Соответствующая петиция была создана руководителем фирмы Дитером Трзаской на портале Campact.

В документе говорилось, что Lada предлагает широкий выбор нишевых моделей. Данные автомобили продаются в Европе уже 40 лет, и за это время у марки появилось огромное количество поклонников. Кроме того, за последнее время в ЕС были созданы новые дилерские центры.

15 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на новые автомобили Lada. В среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2%.