АвтоВАЗ повысил цены на все свои модели

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на новые автомобили Lada. В среднем по всему модельному рядуприбавка в цене составила примерно 2%. Об этом 15 марта сообщает «Лада Онлайн».

В частности, трехдверная версия Lada Niva Legend подорожала на 8 тыс. рублей (минимальная цена увеличилась с 599 900 рублей до 607 900 рублей). Цена седана Lada Granta увеличилась на 11 тыс. рублей (с 499 900 рублей до 510 900 рублей). Модель Lada Xray прибавила к цене 15 тыс. рублей (с 679 900 до 694 900 рублей). Седан Lada Vesta стал дороже на 20 тыс. рублей (с 703 900 рублей до 723 900 рублей).

Отмечается, что с момента прошлого повышения цен на Lada прошло ровно 2 месяца. Первый раз АвтоВАЗ поднял стоимость на свои автомобили 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%).

12 января сообщалось, что АвтоВАЗ в 2020 году продал на российском и зарубежных рынках 393 806 машин, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году.

Доля рынка бренда Lada в России составляет 21,5%. При этом самыми продаваемыми моделями на рынке РФ остаются Lada Granta и Lada Vesta.