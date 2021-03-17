В Китае запретили трансляцию премии «Оскар» из-за фильма о Гонконге

В Китае телеканалам запретили вести трансляцию премии «Оскар». Власти КНР призвали уменьшить внимание к освещению наград, пишет Bloomberg. Запрет появился из-за номинации фильма о протестах в Гонконге. Документальное кино снял норвежский журналист Андерс Хаммер. В ленте рассказывается об антипекинских демонстрациях в 2019 году, передает телеканал «Известия». У властей Китая также есть опасения по поводу политических взглядов режиссера Хлои Чжао. Фильм китаянки, критиковавшей власть, номинирован на «Оскар».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.