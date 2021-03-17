Число киберпреступлений в России в 2020 выросло в 1,5 раза

В России в 2020 году число киберпреступлений увеличилось в 1,5 раза. Об этом 17 марта заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на коллегии Генеральной прокуратуры.

«Существенной проблемой остаются киберпреступления. Только за последний год их число увеличилось более чем в полтора раза, лишь четверть из них раскрыта», — отметил Краснов.

Ранее, 11 марта, директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя статистические данные МВД России, пришел к выводу, что рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий обусловлен популярностью смартфонов.

Согласно информации ведомства, количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3 марта президент России Владимир Путин заявил, что за последние шесть лет количество преступлений в IT-сфере увеличилось в 10 раз. Он добавил, что технологии стремительно меняются и поле для преступлений для аферистов растет.

Путин также призвал органы внутренних дел обеспечить действенное исполнение закона об ответственности социальных сетей и других интернет-площадок за распространение деструктивной информации.