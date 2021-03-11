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Эксперт объяснил рост числа киберпреступлений

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Рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий обусловлен популярностью смартфонов. Об этом в четверг, 11 марта, заявил директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя статистические данные МВД России.

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Согласно информации ведомства, количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рынок телекоммуникаций и жизнь меняются. По большому счету на сегодняшний момент мобильный телефон есть у большинства... Люди, которые совершают противоправные действия, используют его в своих целях: либо завладевают мобильным телефоном и переоформляют на себя сим-карту, либо совершают спам-звонки или спам-рассылки, которые привлекают внимание определенной части из всего пула обзваниваемых», — указал Кусков беседе с RT.

Специалист также рассказал о существовании такой проблемы, когда на смартфон устанавливается специальная программа, позволяющая получить доступ к счетам его владельца. Он отметил, что рост числа преступлений в данной области обусловлен высокой популярностью смартфонов.

«На сегодняшний момент мобильный телефон — многофункциональный аппарат, с помощью которого можно оплачивать, фотографировать, переводить деньги и так далее», — объяснил аналитик.

Эксперт также порекомендовал не брать трубку, когда звонят с незнакомых номеров, и призвал не передавать сторонним людям данные своей кредитной карты и расчетных счетов.

«Не открывать письма от незнакомых людей, а, особенно не переходить по ссылкам, которые есть в этих письмах, чтобы у вас не заразился смартфон какой-то вирусной программой», — добавил Кусков.

Ранее, 10 марта, стало известно о новой схеме телефонного мошенничества. Россияне стали получать звонки от лжеполицейских, которые якобы проводят расследования, а затем крадут деньги со счетов жертвы.

Отмечается, на мобильный телефон поступает звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который диктует номер жетона и сообщает о том, что со счета клиента банка снимают деньги по нотариально заверенной доверенности. Во время звонка лжеполицейский указывает, что после инцидента будет начата проверка, поэтому ему нужно знать, в какие еще банках обслуживается гражданин.

9 марта эксперты в сфере информационной безопасности рассказали, что мошенники находят уязвимости в программном обеспечении кредитных организаций и через них проникают в мобильные приложения банков клиентов.

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