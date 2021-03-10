Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Россияне стали получать звонки от лжеполицейских, которые якобы проводят расследования, а затем крадут деньги со счетов жертвы. Об этом 10 марта рассказали эксперты банковской сферы.

Отмечается, на мобильный телефон жертвам поступает звонок от якобы полицейского, который диктует номер жетона и говорит о том, что со счета клиента банка снимают деньги по нотариально заверенной доверенности. Во время звонка лжеполицейский указывает, что после инцидента будет начать проверка, поэтому ему нужно узнать, в какие еще банках обслуживается человек.

В банке подобные звонки назвали новой схемой мошенничества.

«Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обсуживаетесь и так далее. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую», — цитирует «РИА Новости» слова сотрудника банка.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что сейчас схема со звонками от якобы полицейских получила широкое распространение. При этом дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит только от фантазии и усердия мошенников.

После получения сведений о картах и счетах мошенники могут не только использовать их для своих целей, но и продавать данные базам и другим злоумышленникам в интернете.

Днем ранее эксперты в сфере информационной безопасности рассказали, что мошенники находят уязвимости в программном обеспечении кредитных организаций и через них проникают в мобильные приложения банков клиентов.