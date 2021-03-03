Мгновенное решение: как защитить имущество от мошенников

Правительственная комиссия одобрила законопроект, благодаря которому нотариат, портал госуслуг и служба судебных приставов будут оперативно получать сведения ЗАГС о регистрации смерти. Как это поможет с оформлением наследства и защитой от мошенников – в материале «Известий»

Какие правила действуют сейчас

В настоящее время все сведения о заверенных нотариусами доверенностях содержатся в Единой информационной системе нотариата. Любой гражданин с помощью публичного сервиса на портале Федеральной нотариальной палаты может проверить, является ли предъявленная ему доверенность подлинной - выдавалась ли она и не отменялось ли ее действие. Между тем смерть доверителя автоматически прекращает действие доверенности, однако эта информация в нотариальных реестрах автоматически не появляются.

По действующему закону нотариус может подать запрос в отношении конкретного человека в связи с совершением какого-либо нотариального действия и только тогда получит сведения из Единого реестра ЗАГС о его смерти. Таким образом поверенные – лица, действующие от чьего-то имени – могут даже не догадываться, что действуют по доверенности, которая уже недействительна. Кроме того, этим пробелом в законодательстве могут воспользоваться мошенники. Сделки по таким доверенностям впоследствии признаются недействительными, в результате могут пострадать законопослушные граждане.

Мгновенное решение Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Процесс выявления так называемого выморочного имущества – того, на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования - в настоящее время достаточно сложен. По словам советника президента Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию с органами государственной власти Елены Джуринской, эта проблема обсуждалась в органах государственной власти довольно долго, так как «сформировать эффективный механизм установления статуса такого имущества без существенных временных затрат» очень сложно.

По данным столичного департамента городского имущества, только в 2018 г. после смерти более 500 тыс. россиян не были оформлены права на наследство. Также подсчитано, что каждый год в государственные органы не поступает информация о более чем 2 тыс. объектах выморочной недвижимости. Из-за сложности процедуры имущество, которое должно отойти государству, часто оказывается утраченным. Прежде всего, это квартиры в жилых домах, которые часто оказываются в поле зрения мошенников. Они стремятся заполучить это жилье, а затем быстро его перепродать.

Что изменит новый закон

Новый закон призван сделать нотариальный акт более защищенным, а публичные реестры и сервисы – более удобными и доступными.

Актуальные сведения из реестра ЗАГС будут поступать в Единую информационную систему нотариата каждый день, там же сразу будут помечаться утратившие силу документы. Таким образом совершить по ним какие-то юридически значимые действия, например, оформить сделку, будет невозможно. Так, например, проверка доверенности на портале Федеральной нотариальной палаты сразу покажет, что документ недействителен. По нему нельзя будет снять деньги со счета, совершить какую-либо сделку, распорядиться имуществом.

Мгновенное решение Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

- Нововведение позволит исключить злоупотребления с использованием мертвых душ при регистрационных действиях в налоговых органах - регистрации юридических лиц, смене директоров и учредителей компаний, - отмечает юрист, специалист по разрешению экономических споров Денис Шашкин. - А также обеспечит более быстрое получение необходимых сведений.

Процедуры выявления выморочного имущества также ускорится и упростится благодаря автоматическому оповещению нотариусов о смерти гражданина.

- Синхронизация реестра наследственных дел ЕИС нотариата и реестра ЗАГС позволит повысить эффективность выявления выморочного имущества в автоматизированном режиме с последующей передачей информации в соответствующие государственные органы, ликвидируя возможность незаконного присвоения недвижимости и совершение сделок с ним, - полагает Джуринская.

Поможет ли это с оформлением наследства

Автоматическое оповещение нотариусов о смерти гражданина также упростит задачу по оформлению необходимых документов для его родственников и сделает боле удобным сервис «Утрата близкого человека» , не так давно запущенный на портале госуслуг. Он позволяет свести к минимуму хождения по разным инстанциям – все справки и свидетельство о смерти можно получать онлайн. Здесь сразу можно будет найти нотариуса по месту жительства, к которому надо обратиться по вопросу оформления наследства.

Мгновенное решение Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Нотариусы, в свою очередь, смогут быстро открывать наследственные дела и оперативно передавать наследникам необходимую информацию.

Также одно из существенных преимуществ автоматизированной обработки личной информации – невозможность раскрытия сведений о завещании до наступления смерти наследодателя.

- Это будет еще один шаг законодателя в использовании потенциала электронного нотариата и его цифровой инфраструктуры в интересах стабильности и безопасности гражданского оборота, создания новых комфортных сервисов для людей, — говорит президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Что еще можно делать дистанционно