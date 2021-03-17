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Путин поручил без проволочек выдавать соцподдержку пожилым и инвалидам

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Пожилые граждане и люди с инвалидностью должны без проволочек получать положенные им меры соцподдержки. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

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«В 2020 году выросло число выявленных, а главное, устраненных нарушений в области охраны прав инвалидов, пенсионеров. Такая статистика говорит о том, что проблемы в этой сфере сохраняются», — сказал глава государства.

По его словам, задача Генпрокуратуры вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение соцгарантий, чтобы пожилые люди и инвалиды без проволочек, «разного рода мытарств» получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные препараты, медицинские услуги и средства реабилитации.

Путин также отметил, что злоупотребления в использовании денег на нацпроекты должны жестко пресекаться. По его словам, эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей.

31 декабря стало известно, что в 2021 году в России внедрят электронный документ на средства реабилитации. Документ обеспечит инвалидов серийным техническим средством реабилитации (ТСР).

30 января сообщалось, что правительство РФ проиндексировало федеральные социальные пособия. С 1 февраля размер некоторых пособий вырос на 4,9%. В частности, речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, граждане, пострадавшие на производстве, чернобыльцы, ветераны, Герои России.

С 2018 года в России установлен единый порядок индексации соцвыплат. Они индексируются раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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