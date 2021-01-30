Российское правительство проиндексировало федеральные социальные пособия. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в субботу, 30 января.

Отмечается, что с 1 февраля размер некоторых пособий возрастет на 4,9%. Речь, в частности, идет о выплатах, которые получают инвалиды, граждане, пострадавшие на производстве, чернобыльцы, ветераны, герои России.

Кроме того, будут проиндексированы некоторые пособия, полагающиеся семьям с детьми. В их числе — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

В РФ с 2018 года установлен единый порядок индексации соцвыплат. Они индексируются раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Ранее, 26 января, Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования.

С 1 января 2021 году такой порядок уже действует, однако теперь его предстоит зафиксировать нормами федерального закона. Основанием для получения выплат является лист нетрудоспособности, предоставленный в электронном виде. Первые три дня больничного оплачиваются работодателем.