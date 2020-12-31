В 2021 году в РФ внедрят электронный документ на средства реабилитации
В России в 2021 году внедрят электронный документ на средства реабилитации. Закон о приобретении спецсредств вступит в силу осенью, сообщает телеканал «Известия». Сертификат обеспечит инвалидов серийным техническим средством реабилитации (ТСР).
Далее граждане смогут получить изделия индивидуального изготовления. Сумма компенсации за ТСР будет привязана к карте «Мир». Использовать сертификат можно в магазинах и для онлайн-покупок. Пока что ежегодно 300 тыс. граждан сами себе покупали ТСР и получение компенсации было довольно непростым.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.