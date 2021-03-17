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Рогозин назвал возможную дату начала обсуждения судьбы МКС

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Госкорпорация «Роскосмос» и американское федеральное ведомство NASA могут начать обсуждение судьбы Международной космической станции (МКС) ориентировочно в мае текущего года, когда будет назначен новый глава ведомства США. Об этом сообщил в среду, 17 марта, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин журналистам.

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«В целом я жду полноценных переговоров, когда появится новый глава NASA. Скорее всего, май, когда мы с ним встретимся», — цитирует Рогозина ТАСС.

В начале января вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что решение о судьбе МКС примут в первом квартале 2021 года. Он отметил, что к МКС планируется запустить модуль «Наука», он «впоследствии станет базой для российской станции».

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2028 или 2030 года.

В ноябре прошлого года в «Роскосмосе» сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции.

Рогозин тогда рассказал, что некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы, но списывать станцию рано. МКС способна функционировать длительное время, но ряд модулей, возможно, придется заменить, подчеркнул он.

Как объяснили в «Роскосмосе», ожидается, что РКК «Энергия» разработает предложения и инженерную записку по проектам создания новой многофункциональной орбитальной станции на смену МКС. Эти проекты сначала будут рассмотрены на научно-техническом совете «Роскосмоса», а затем их направят в правительство.

Ранее, 26 ноября прошлого года, в РКК «Энергия» предложили отказаться от участия в программе МКС и создать национальную станцию. Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя». По оценкам корпорации «Энергия», траты на дальнейшее финансирование станции в 10–15 млрд рублей слишком велики.

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