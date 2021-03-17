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Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживала предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о запрете неперерабатываемого пластика.

Пакеты услуг: в странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик
Проект плана стратегии, предусматривающей эту меру, утвердят до конца марта

«Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко. Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», — сказала она журналистам.

Накануне Абрамченко предложила запретить неперерабатываемый пластик, в том числе одноразовые трубочки и посуду. По ее словам, к 2030 году можно таким образом извлечь половину вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.

Как отмечает «Газета.ру», это будет способствовать сокращению захоронения отходов вдвое, а также уменьшению использования первичных ресурсов.

Как отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, запрет на неперерабатываемый пластик осложнит задачу Министерства торговли и промышленности по наращиванию производства товаров и созданию рабочих мест.

В начале марта стало известно, что в странах Евразийского экономического союза намерены запретить использование пластиковых пакетов и отказаться от одноразового пластика до конца марта.

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