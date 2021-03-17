Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживала предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о запрете неперерабатываемого пластика.

«Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко. Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», — сказала она журналистам.

Накануне Абрамченко предложила запретить неперерабатываемый пластик, в том числе одноразовые трубочки и посуду. По ее словам, к 2030 году можно таким образом извлечь половину вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.

Как отмечает «Газета.ру», это будет способствовать сокращению захоронения отходов вдвое, а также уменьшению использования первичных ресурсов.

Как отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, запрет на неперерабатываемый пластик осложнит задачу Министерства торговли и промышленности по наращиванию производства товаров и созданию рабочих мест.

В начале марта стало известно, что в странах Евразийского экономического союза намерены запретить использование пластиковых пакетов и отказаться от одноразового пластика до конца марта.