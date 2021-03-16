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Абрамченко предложила запретить одноразовые трубочки и посуду

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила запретить неперерабатываемый пластик, в том числе одноразовые трубочки и посуду, и тем самым добиться к 2030 году извлечения половины вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Свое предложение она высказала на форуме «Чистая страна» во вторник, 16 марта.

Пакеты услуг: в странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик
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«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства», — сказала она.

По словам Абрамченко, извлечение 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов позволит сократить вдвое захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов.

Однако глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что запрет на неперерабатываемый пластик осложнит задачу министерства торговли и промышленности по наращиванию производства товаров и созданию рабочих мест.

«Для того, чтобы это не явилось шоком для промышленности, естественно, в этом отношении нужно задействовать экономические стимулы перехода от трудноперерабатываемых видов, в частности, упаковки, к более экологичным, подразумевая в этом отношении больше выгоды для производителей использовать перерабатываемые виды упаковки», — предложил он.

Буцаев добавил, что такая система не сможет работать без должного контроля, поэтому необходима информационная система прослеживания товара, продукта и материала от момента его изготовления до переработки или захоронения.

Ранее, 10 марта, в Государственной думе назвали мусоросжигание приоритетным и экологически безопасным способом обращения с отходами в отличие от полигонного захоронения.

До этого, 5 марта, стало известно, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены запретить использование пластиковых пакетов и отказаться от одноразового пластика до конца марта.

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