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В Госдуме назвали мусоросжигание приоритетным способом обращения с отходами

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Мусоросжигание является более приоритетным и экологически безопасным способом обращения с отходами нежели полигонное захоронение. Об этом говорится в протоколе от 10 марта по итогам совещания комитета по энергетике Государственной думы РФ, прошедшего в начале февраля (есть у «Известий»).

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В документе указано, что возводимые ранее мусоросжигательные заводы (МТЭС) компании «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») получили положительные заключения государственных экспертиз и рекомендовано федеральным и региональным органам проработать предложения о целесообразности строительства новых таких объектов.

Проект строительства новых 25 МТЭС мощностью 1453 МВт в десятках регионов России разработан компаниями «РТ-Инвест», «Росатом» и ВЭБ.РФ. Как отмечают в «РТ-Инвест», целью проекта является отказ от полигонного захоронения отходов. Его реализация к 2030 году может позволить отказаться от свалок и полигонов на территориях проживания 80% граждан страны.

В целом по стране уровень захоронения отходов будет снижен до 25%, сегодня эта цифра составляет 93%. Благодаря энергоутилизации отходов резко снизится количество выбросов СО2 (на 14,7 млн т ежегодно), будет ликвидировано 25–30 действующих полигонов в крупнейших агломерациях, предотвращено создание до 90 новых, а также сохранится порядка 30 тыс. кв. км территорий в стране, утверждают в компании.

При этом, как писали «Известия» ранее, инвестиции в проект должны составить 1,296 трлн рублей, а выручка заводов к 2058 году — достигнуть 3,3 трлн рублей, но вопрос финансирования проекта остается в подвешенном состоянии.

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов сообщал «Известиям», что компания разработала модель и предложила комплекс мер поддержки для проекта: субсидии капитальных затрат, «зеленые облигации», средства РОП, частичное использование механизмов договора о предоставлении мощности (ДПМ).

Однако Минэкономразвития выступило против использования экосборов в РОП для строительства МТЭС. В НП «Совет рынка» выступили против финансирования проекта за счет ДПМ, подчеркнув, что поддержка мусоросжигания за счет оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) может способствовать увеличению перекрестного субсидирования, которое приводит к росту цен для потребителей оптового и розничных рынков электроэнергии.

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