Цикл уехал, инвесторы остались: банки просят 2 трлн на новые проекты

Перезапустить инвестиционный цикл правительству поможет создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования . С такой инициативой выступил ПСБ, он уже обсудил ее с Минпромторгом, рассказал «Известиям» советник председателя организации Николай Власов. Банкам, кредитующим крупные проекты, предлагается на возвратной основе выделять целевой капитал из специального фонда объемом 2 трлн рублей . Благодаря этому у них появится больше интереса к поиску и финансированию новых строек — как инфраструктурных, так и промышленных. Предложение действительно даст толчок к росту инвестиций, но добиться этого можно и без привлечения средств государства, полагают эксперты.

Только бизнес

Согласно национальным целям развития России, инвестиции в основной капитал до 2030 года должны увеличиться на 70% по сравнению с 2020-м. Пока же они либо стагнируют, либо падают : по итогам прошлого года объем таких вложений сократился на 1,4% до 20,1 трлн рублей, а в 2019-ом наблюдался небольшой рост — на 1,7%. Для того чтобы дать дополнительный импульс к инвестированию, правительство уже запустило ряд инструментов . Например, соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые привлекли более 1 трлн рублей в 29 проектов. Впрочем, это еще не всё: власти занимаются доработкой и расширением этого инструментария.

Перезапуску инвестиционного цикла могло бы значительно содействовать создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С таким предложением вышел ПСБ, оно уже обсуждалось в Минпромторге, сообщил советник председателя организации Николай Власов . Механизм работы нового инструмента он описал следующим образом: инициаторы проекта по строительству, например, завода обращаются в Минпромторг, чтобы получить заключение о потенциальной востребованности их продукции. Если ее признают перспективной, предприниматели идут в банк, который со всей строгостью процедур оценивает их бизнес-план.

Когда проект получает одобрение кредитного комитета, банк обращается в фонд, чтобы ему выделили целевой капитал (что важно — на возвратной основе) для финансирования 80% стоимости стройки. Если банк соответствует определенному кредитному рейтингу и другим прозрачным критериям, для него автоматически открывается счет в ЦБ или ВЭБе, с которого по мере перечисления траншей проектного финансирования переводятся средства на выкуп субординированных облигаций банка . При этом купон по таким бондам должен быть не выше ключевой ставки.

Цикл уехал1 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Создание целевого фонда сильно простимулирует банковскую систему выйти инициатором проектов, в том числе инфраструктурных и промышленных: если на нужды проектного финансирования им не нужно будет аллоцировать уже имеющийся капитал, который на самом деле всегда расписан, они сами начнут активно искать крупные стройки , — заявил Николай Власов.

Таким образом, проектное финансирование станет для банков дополнительным бизнесом, который не будет зависеть от их возможностей по базовым нормативам достаточности капитала , пояснил советник председателя ПСБ. По его расчетам, объем фонда докапитализации должен составить не менее 10% (2 трлн) от общей потребности в кредитах на мегапроекты, которая насчитывает 20 трлн рублей на ближайшие 5–10 лет . Таким образом, ежегодные траты из фонда составят около 200 млрд, резюмировал он.

«Известия» направили запрос в Минпромторг, Минэк и Минфин, а также ЦБ, ВЭБ и крупнейшие банки России с просьбой прокомментировать эту инициативу.

Откуда деньги

Предложение действительно даст толчок к росту проектного финансирования, что, в свою очередь, улучшит инвестиционный климат и обеспечит устойчивое развитие разных отраслей экономики, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Однако очень важно, чтобы ограничения по допуску банков к докапитализации были разумными, прозрачными и не имели целью поддержать только крупнейших игроков .

Кроме того, механизм должен давать стопроцентную гарантию, что все выделенные средства пойдут именно на поддержку новых проектов , а не просто на общую докапитализацию банков, отметил эксперт. Он добавил, что финансирование фонда можно было бы осуществлять через госкорпорации (преимущественно через структуры ВЭБа, который в данный момент уже развивает так называемую фабрику проектного финансирования) или с помощью средств ФНБ.

Целесообразность инструмента, предложенного ПСБ, несомненна, но главный вопрос — откуда взять деньги на него , отметил исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. Он отметил, что проектное финансирование — сегодня действительно не самый популярный инструмент у банков, и причина тому — волатильность на рынке, санкции и непонимание, что будет завтра. О его стимулировании говорят уже лет 20, но пока движение этом направлении довольно слабое, констатировал Александр Мурычев.

Цикл уехал2 Глава Минфина Антон Силуанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство разработало новые правила инвестирования из ФНБ, которые сейчас находятся на рассмотрении в правительстве. Они предполагают, что доля вложений из фонда не должна превышать четверть от всего объема финансирования проекта при объеме заемных средств в 40% . По его словам, вложение средств из ФНБ в инвестпроекты может начаться в ближайшие месяцы, если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидной части фонда установленной законом отметки в 7% ВВП на горизонте в три года.

В АКРА также поддержали идею ПСБ: ее реализация способна внести вклад в повышение инвестиций в основной капитал и активизировать роль банков в этом процессе, заявил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов организации Михаил Полухин.