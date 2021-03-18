Цикл уехал, инвесторы остались: банки просят 2 трлн на новые проекты
Перезапустить инвестиционный цикл правительству поможет создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С такой инициативой выступил ПСБ, он уже обсудил ее с Минпромторгом, рассказал «Известиям» советник председателя организации Николай Власов. Банкам, кредитующим крупные проекты, предлагается на возвратной основе выделять целевой капитал из специального фонда объемом 2 трлн рублей. Благодаря этому у них появится больше интереса к поиску и финансированию новых строек — как инфраструктурных, так и промышленных. Предложение действительно даст толчок к росту инвестиций, но добиться этого можно и без привлечения средств государства, полагают эксперты.
Только бизнес
Согласно национальным целям развития России, инвестиции в основной капитал до 2030 года должны увеличиться на 70% по сравнению с 2020-м. Пока же они либо стагнируют, либо падают: по итогам прошлого года объем таких вложений сократился на 1,4% до 20,1 трлн рублей, а в 2019-ом наблюдался небольшой рост — на 1,7%. Для того чтобы дать дополнительный импульс к инвестированию, правительство уже запустило ряд инструментов. Например, соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые привлекли более 1 трлн рублей в 29 проектов. Впрочем, это еще не всё: власти занимаются доработкой и расширением этого инструментария.
Перезапуску инвестиционного цикла могло бы значительно содействовать создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С таким предложением вышел ПСБ, оно уже обсуждалось в Минпромторге, сообщил советник председателя организации Николай Власов. Механизм работы нового инструмента он описал следующим образом: инициаторы проекта по строительству, например, завода обращаются в Минпромторг, чтобы получить заключение о потенциальной востребованности их продукции. Если ее признают перспективной, предприниматели идут в банк, который со всей строгостью процедур оценивает их бизнес-план.
Когда проект получает одобрение кредитного комитета, банк обращается в фонд, чтобы ему выделили целевой капитал (что важно — на возвратной основе) для финансирования 80% стоимости стройки. Если банк соответствует определенному кредитному рейтингу и другим прозрачным критериям, для него автоматически открывается счет в ЦБ или ВЭБе, с которого по мере перечисления траншей проектного финансирования переводятся средства на выкуп субординированных облигаций банка. При этом купон по таким бондам должен быть не выше ключевой ставки.
— Создание целевого фонда сильно простимулирует банковскую систему выйти инициатором проектов, в том числе инфраструктурных и промышленных: если на нужды проектного финансирования им не нужно будет аллоцировать уже имеющийся капитал, который на самом деле всегда расписан, они сами начнут активно искать крупные стройки, — заявил Николай Власов.
Таким образом, проектное финансирование станет для банков дополнительным бизнесом, который не будет зависеть от их возможностей по базовым нормативам достаточности капитала, пояснил советник председателя ПСБ. По его расчетам, объем фонда докапитализации должен составить не менее 10% (2 трлн) от общей потребности в кредитах на мегапроекты, которая насчитывает 20 трлн рублей на ближайшие 5–10 лет. Таким образом, ежегодные траты из фонда составят около 200 млрд, резюмировал он.
«Известия» направили запрос в Минпромторг, Минэк и Минфин, а также ЦБ, ВЭБ и крупнейшие банки России с просьбой прокомментировать эту инициативу.
Откуда деньги
Предложение действительно даст толчок к росту проектного финансирования, что, в свою очередь, улучшит инвестиционный климат и обеспечит устойчивое развитие разных отраслей экономики, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Однако очень важно, чтобы ограничения по допуску банков к докапитализации были разумными, прозрачными и не имели целью поддержать только крупнейших игроков.
Кроме того, механизм должен давать стопроцентную гарантию, что все выделенные средства пойдут именно на поддержку новых проектов, а не просто на общую докапитализацию банков, отметил эксперт. Он добавил, что финансирование фонда можно было бы осуществлять через госкорпорации (преимущественно через структуры ВЭБа, который в данный момент уже развивает так называемую фабрику проектного финансирования) или с помощью средств ФНБ.
Целесообразность инструмента, предложенного ПСБ, несомненна, но главный вопрос — откуда взять деньги на него, отметил исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. Он отметил, что проектное финансирование — сегодня действительно не самый популярный инструмент у банков, и причина тому — волатильность на рынке, санкции и непонимание, что будет завтра. О его стимулировании говорят уже лет 20, но пока движение этом направлении довольно слабое, констатировал Александр Мурычев.
Глава Минфина Антон Силуанов
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство разработало новые правила инвестирования из ФНБ, которые сейчас находятся на рассмотрении в правительстве. Они предполагают, что доля вложений из фонда не должна превышать четверть от всего объема финансирования проекта при объеме заемных средств в 40%. По его словам, вложение средств из ФНБ в инвестпроекты может начаться в ближайшие месяцы, если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидной части фонда установленной законом отметки в 7% ВВП на горизонте в три года.
В АКРА также поддержали идею ПСБ: ее реализация способна внести вклад в повышение инвестиций в основной капитал и активизировать роль банков в этом процессе, заявил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов организации Михаил Полухин.
Увеличение объемов проектного финансирования можно реализовать и без привлечения госсредств, так как у банков нет недостатка в капитале, категоричен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Этого позволит добиться изменение риск-весов при расчете достаточности капитала кредитных организаций. В целом для перезапуска инвестиций нужен комплексный подход: совершенствование инфраструктуры, снижение расходов инвесторов на реализацию проектов и сокращение сроков получения документации.