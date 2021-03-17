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В ГИБДД рассказали об опасности тонировки

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Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла автомобиля должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое — не менее 75%. При этом тонирование передних боковых и лобового стекла запрещено. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба российской Госавтоинспекции.

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По данным ГИБДД, тонировка в автомобиле снижает видимость водителю. Если стекла машины не тонированы, водитель может увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 м. В свою очередь, тонированные автостекла снижают это расстояние до 35–70 м.

«Сможет ли водитель быстро отреагировать и избежать столкновения в случае опасной ситуации? Вряд ли. При плохих погодных условиях — снеге, дожде и гололеде — ситуация становится еще хуже, а значит, аварийного происшествия не избежать», — отметили в ГИБДД.

В ведомстве также подчеркнули, что, согласно действующему законодательству, за езду на машине с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям, полагается штраф 500 рублей.

14 сентября сообщалось, что Минтранс России и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД, который включает в себя, в частности, новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена».

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