В МИДе отметили полный разрыв контактов России и НАТО по военной линии

Договоренностей о проведении заседаний Совета Россия — НАТО (СРН) не было, контакты по военной линии полностью оборваны. Об этом заявил в среду, 17 марта, замглавы МИД России Александр Грушко.

Накануне стало известно, что генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что переговоры в рамках СРН в 2020 году не состоялись по вине России. Он уточнял, что с февраля российской стороне якобы направлялись предложения о созыве заседания, но Москва «систематически отклоняла их».

«Дело в том, что не было договоренностей относительно проведения таких советов. Любой совет должен быть подготовлен, НАТО отказалось от всех подготовительных структур, то есть из чего состоял совет — рабочая группа, подготовительный комитет и сам совет на уровне послов», — сказал Грушко в беседе с агентством «РИА Новости».

Он обратил внимание, что все элементы, кроме встречи послов, были разрушены НАТО и больше не функционируют. По словам дипломата, главная проблема заключается в том, что также полностью оборваны контакты по военной линии. Это является главным препятствием для политического диалога в совете, уточнил Грушко.

При этом, как добавил замминистра, российская сторона делала НАТО несколько лет конкретные предложения о готовности провести переговоры, но альянс не отреагировал позитивно.

По его словам, Россия готова к обсуждению с НАТО вопросов военной безопасности в Европе, но именно альянс не готов к тому, чтобы придать работе по деэскалации системный характер.

Кроме этого, комментируя агентству ТАСС слова Столтенберга «о российской угрозе», Грушко напомнил, что именно НАТО приближала свои рубежи к границам России.

Он отметил, что в результате «нескольких волн расширения» ситуация в Европе кардинально изменилась, наблюдалось усиление инфраструктурного присутствия альянса у российских жизненных центрах, размещение войск и вооружений, увеличение количества военных учений. Все это, как подчеркнул замглавы МИДа, «деформировало ситуацию в области безопасности».

16 марта Столтенберг также заявил о намерении альянса использовать комплексный подход в отношениях с Россией, в который входят сдерживание и открытость для диалога, а также попытки избежать недопонимания, ошибок и эскалации.

Как ожидается, что такие действия позволят НАТО реагировать на ухудшение ситуации в сфере безопасности, «причиной которой становятся действия России».