По данным Минэнерго, план нарастить запасы бензина в РФ выполнен на 97%. За прошлую неделю количество топлива увеличилось на 21 тыс. т. К данному моменту запасы бензина превысили 1,55 млн т. К июню показатель достигнет минимум 1,8 млн т. В Счетной палате не исключают роста цен на бензин, передает телеканал «Известия». Специалисты ведомства видят риск повтора топливного кризиса 2018 года. В Минэнерго отметили, что примут ряд мер для стабилизации ситуации. Увеличение стоимости бензина сдержат. Механизм для минимизации колебаний цен разработали в 2018 году. Минэнерго применило схему для стабилизации в 2020-м. Показатели на заправках оставались в пределах инфляции.

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