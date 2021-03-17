В Москве автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Коломенской. Об этом сообщается 17 марта в Telegram-канале «Дептранс Оперативно».

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины случившегося ДТП пока не уточняются.

Ранее в этот же день серьезная авария произошла в Москве на улице Стромынка – автомобиль врезался в автобус и сбил людей на остановке. По информации телеканала РЕН ТВ, в результате ЧП три человека пострадали.