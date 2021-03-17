В Москве автомобиль въехал в автобус и сбил трех пешеходов

В Москве женщина за рулем иномарки врезалась в автобус, после чего сбила стоявших на остановке общественного транспорта людей. Об этом в среду, 17 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадали три человека. Уточняется, что авария произошла на улице Стромынка. Женщина за рулем MINI Cooper вылетела на остановку в сторону Преображенской площади.

Подробности ДТП устанавливаются. На месте работают медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.

7 марта сообщалось, что в Красноярске водитель пикапа SsangYong не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил четырех человек. В результате пострадали трое подростков 15–16 лет, а также мужчина. Их госпитализировали с различными травмами.