В Красноярске вылетевший на остановку пикап сбил четырех человек
В Красноярске водитель пикапа SsangYong не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил четырех человек. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает Telegram-канал «Борус».
Как уточняется, авария произошла в Советском районе города в районе остановки «Зенит». В результате наезда пострадали трое подростков 15–16 лет, а также мужчина. Они госпитализированы с различными травмами.
По предварительной информации, авария произошла из-за внезапной помехи со стороны другой машины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
6 марта сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, которые переходили дорогу в установленном для этого месте и на зеленый свет светофора. Травмы получила одна женщина.