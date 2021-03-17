Прямой эфир
Мир
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией
Общество
Вильфанд предупредил россиян о возвращении морозов
Экономика
«Аэрофлот» спрогнозировал восстановление рынка авиаперевозок не ранее 2024 года
Экономика
Единая дальневосточная авиакомпания начнет работу в течение месяца
Мир
Байден допустил начало судебного процесса в отношении Куомо
Общество
В России предложили создать новую категорию льготников
Общество
В зону весеннего половодья в Подмосковье могут попасть 158 населенных пунктов
Общество
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 17 марта
Общество
Россиянина лишили выигранных 500 тыс. рублей из-за долгов по алиментам

В Курской области скончался облитый бензином и подожженный матерью ребенок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла в Курской области собственная мать, скончался в больнице. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Шопинг с последствиями: кто в ответе за травмы в торговых центрах
В московском ТЦ из-за оголенного провода ребенка ударило током

«По информации курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался. В трагедии разбираются правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее в этот же день сообщалось, что ребенка прооперировали. В ближайшее время его планировали доставить в одно из медучреждений Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения.

О том, что в Курской области женщина облила ребенка горючим веществом и подожгла стало известно 17 марта.

По данным следствия, в 15 марта вечером 31-летняя женщина во время ссоры со своим восьмилетним сыном во дворе дома облила его горюче-смазочным материалом и подожгла. После этого, «осознав содеянное», она сбила пламя и вызвала скорую помощь. Мальчик был госпитализирован с ожогами третьей степени.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021