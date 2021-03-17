В Курской области скончался облитый бензином и подожженный матерью ребенок

Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла в Курской области собственная мать, скончался в больнице. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«По информации курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался. В трагедии разбираются правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее в этот же день сообщалось, что ребенка прооперировали. В ближайшее время его планировали доставить в одно из медучреждений Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения.

О том, что в Курской области женщина облила ребенка горючим веществом и подожгла стало известно 17 марта.

По данным следствия, в 15 марта вечером 31-летняя женщина во время ссоры со своим восьмилетним сыном во дворе дома облила его горюче-смазочным материалом и подожгла. После этого, «осознав содеянное», она сбила пламя и вызвала скорую помощь. Мальчик был госпитализирован с ожогами третьей степени.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.