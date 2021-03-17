Женщина подожгла ребенка в Курской области

В Курской области женщина облила ребенка горючим веществом и подожгла, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУ СК в среду, 17 марта.

По версии следствия, в понедельник вечером 31-летняя женщина во время ссоры со своим восьмилетним сыном во дворе дома облила ребенка горюче-смазочным материалом и подожгла. После этого, «осознав содеянное», она сбила пламя и вызвала «скорую». Мальчика госпитализировали с термическими ожогами третьей степени.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что в Подмосковье могут привлечь к ответственности мать и бабушку, которых обвиняют в избиении восьмилетней девочки.