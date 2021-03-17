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Диетолог назвала способы побороть тягу к сладкому

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Диетолог и нутрциолог Лаура Форд рассказала о причинах, по которым человек хочет съесть сладкое, а также назвала способы побороть это желание. Соответствующую видеозапись она опубликовала в TikTok.

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По словам диетолога, человек может захотеть сахаросодержащие продукты в том случае, если на обед он съел мало углеводов. Форд порекомендовала следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным. Хорошим источником углеводов являются гарниры, например, бурый рис или батат.

Еще одной причиной, по которой человек хочет сладостей, является недоедание, поскольку так он пытается быстро восполнит энергию. Диетолог посоветовала не пропускать приемы пищи, чтобы избежать тяги к вредным продуктам.

Также подобные желания могут быть из-за недостатка сна.

«От недосыпа страдают ваши гормоны голода грелин и лептин. Убедитесь, что ваш сон длится как минимум восемь часов», — подчеркнула Форд.

Ранее, 14 марта, стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, что сладости вредят здоровью зубов, поэтому желательно исключить из употребления леденцы и чупа-чупс, так как они разрушают зубную эмаль.

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