Стоматолог рассказала о безопасном употреблении сладостей

Сладости в целом вредят здоровью зубов, желательно исключить из употребления леденцы и чупа-чупс, так как они разрушают зубную эмаль. Об этом рассказала 14 марта стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

По ее словам, после употребления этих конфет надо обязательно нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот. «Самое важное, чтобы на зубах не оставались углеводы», — цитирует врача RT.

Чистить зубы щеткой надо два раза в день, утром и вечером, в течения дня надо пользоваться ирригатором, отметила Балакирева.

Очистить эмаль могут яблоки и клубника, поэтому стоит увеличить их употребление. Лимоном очистить эмаль зубов нельзя, так как это способствует ее стираемости.

«Поэтому просто уменьшать количество сладкого. Полностью отказаться я не могу рекомендовать, хотя бы раз в неделю можно себе устраивать такой праздник сладостей, но всё в меру», — заключила стоматолог.

Ранее в марте Балакирева рассказала, что обычный осмотр у стоматолога поможет сэкономить деньги на лечении зубов.Врач отметила, что санацию полости рта следует проводить не реже одного раза в полгода. Так врач сразу определит, есть ли проблемы с зубами, и при необходимости приступит к лечению.