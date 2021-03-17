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В России предложили создать новую категорию льготников

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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в России новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Идея изложена в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет 17 марта «РИА Новости» со ссылкой на документ.

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В новую категорию предлагается включить специалистов, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией: врачи, ученые, волонтеры, сотрудники специальных служб.

По мнению общественника, такой льготной категории нужно предоставить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные соцгарантии, по аналогии с льготами для ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС.

Кроме этого, как считает Петров, специалистов нужно награждать отличительным знаком.

В середине января сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый сообщал, что порядка четверти российских врачей могут получить право досрочно выйти на пенсию после работы с заболевшими COVID-19.

Тогда же зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко информировала, что у медиков, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, один месяц работы будет приравнен к трем. По ее словам, это также поспособствует досрочному выходу специалистов на пенсию.

Также указанным сотрудникам положена льгота на покупку машины стоимостью до 1,5 млн рублей. Кроме этого, им предоставили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.

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