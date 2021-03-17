Число госпитализированных после ДТП под Рязанью выросло до шести

Количество людей, госпитализированных после ДТП с участием автобуса Москва–Пенза в Рязанской области, выросло до шести. Об этом 17 марта сообщили в Областной клинической больнице Рязани.

«По уточненным данным, доставлены 18 человек, шесть из них госпитализированы. Двое из шести человек находятся в реанимации, еще четверо — в других отделениях», — передает ТАСС.

Ранее сообщалось о трех госпитализированных, двое из которых находятся в реанимации.

ДТП произошло 17 марта в 01:30 в Спасском районе Рязанской области, в районе н.п. Ушаково, на 226-м км трассы М5 «Урал». По предварительным данным, автобус, следовавший из Москвы в Пензу, опрокинулся после заноса. В автобусе находились 58 человек, детей среди них не было. 18 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились за медицинской помощью.