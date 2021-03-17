Прямой эфир
Мир
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией
Общество
Число госпитализированных после ДТП под Рязанью выросло до шести
Мир
Россия ответила на обвинения США во вмешательстве в выборы президента
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили правила защиты от клещей
Мир
Байден допустил начало судебного процесса в отношении Куомо
Общество
В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности
Общество
Квартиры в небоскребах оказались на 11% дороже остальных
Мир
Названы сроки ввода США санкций против РФ за «вмешательство» в выборы
Общество
На Сахалине заключена под стражу мать трех погибших при пожаре детей

Число госпитализированных после ДТП под Рязанью выросло до шести

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество людей, госпитализированных после ДТП с участием автобуса Москва–Пенза в Рязанской области, выросло до шести. Об этом 17 марта сообщили в Областной клинической больнице Рязани.

«По уточненным данным, доставлены 18 человек, шесть из них госпитализированы. Двое из шести человек находятся в реанимации, еще четверо — в других отделениях», — передает ТАСС.

Ранее сообщалось о трех госпитализированных, двое из которых находятся в реанимации.

ДТП произошло 17 марта в 01:30 в Спасском районе Рязанской области, в районе н.п. Ушаково, на 226-м км трассы М5 «Урал». По предварительным данным, автобус, следовавший из Москвы в Пензу, опрокинулся после заноса. В автобусе находились 58 человек, детей среди них не было. 18 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились за медицинской помощью.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021