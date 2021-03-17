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18 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области

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В результате ДТП в Рязанской области с участием пассажирского автобуса пострадали 18 человек. Об этом 17 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел в Спасском районе области, на 226-м км трассы М5 «Урал». Сообщается, что автобус, следовавший из Москвы в Пензу, опрокинулся. В момент происшествия в салоне находились 58 человек, из которых 18 — госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливается.

Ранее, 13 марта, на 33-м км Новорязанского шоссе в Московской области столкнулись рейсовый автобус и самосвал. В результате происшествия пострадали два человека.

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