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Двое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью попали в реанимацию

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Два человека, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Рязанской области, находятся в реанимации. Об этом 17 марта сообщили в Областной клинической больнице Рязани.

«19 человек доставлены, трое из них госпитализированы, остальные обследуются. Два человека находятся в реанимации», — передает ТАСС.

По данным экстренных служб, в ДТП пострадали 17 человек.

Инцидент произошел в Спасском районе области, на 226-м км трассы М5 «Урал». Сообщается, что автобус, следовавший из Москвы в Пензу, опрокинулся. Изначально сообщалось о 18 госпитализированных.

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