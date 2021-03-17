В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности

В Москве на два месяца арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО «ФСБ») Андрея Першина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом 17 марта сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, Першин хотел получить от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина 24 млн рублей за решение проблем с несуществующим уголовным преследованием — президент фонда утверждал, что правоохранительные органы планируют направить в СК материалы для возбуждения в отношении предпринимателя дела о мошенничестве с земельными участками. Першин предложил «решить вопрос» за определенную сумму.

Мелин не поверил Першину и обратился в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России, которая взяла их переговоры под контроль.

Ранее, 15 марта, депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал, что в Крыму задержали мошенника, который, действуя от его имени, вытягивал из предпринимателей деньги.

По его словам, злоумышленник на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Он добавил, что мошенник рассылал поддельные бланки из приемной, заверенные якобы подписью депутата. Злоумышленник звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить средства на его банковские счета.