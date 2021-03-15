Депутат Бальбек рассказал о прикрывавшемся его именем мошеннике

Депутат Госдумы Руслан Бальбек 15 марта сообщил о задержании в Крыму мошенника, который, действуя от его имени, вытягивал из предпринимателей деньги.

По его словам, злоумышленник на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели.

«Одним говорил, что это для моей семьи, другим — что на благотворительность, третьим — что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех», — рассказал он в соцсетях.

Он добавил, что мошенник рассылал поддельные бланки из приемной, заверенные якобы подписью депутата. Злоумышленник звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить средства на его банковские счета.

«Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени», — отметил депутат.

Бальбек также рассказал — аферист действовал с территории Украины. Он был задержан его въезде на полуостров. В Крыму мошеннику помогали сообщники. В настоящее время полиция в отношении него возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

12 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге телефонные мошенники списали со счетов генерала МВД 613 тыс. рублей. Как рассказал юрист Алексей Соколов, аферисты позвонили высокопоставленному полицейскому и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они предложили генералу перевести деньги на якобы безопасный счет. В свою очередь, высокопоставленный полицейский продиктовал все необходимые PIN-коды.