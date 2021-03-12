В Санкт-Петербурге телефонные мошенники списали со счетов генерала МВД 613 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказал адвокат пособника злоумышленников Андрея Пейтера, который уже признал свою вину.

По словам юриста Алексея Соколова, мошенники позвонили высокопоставленному полицейскому и представились сотрудниками службы безопасности банка. Злоумышленники предложили своей жертве перевести деньги на якобы безопасный счет. Генерал, в свою очередь, продиктовал все необходимые PIN-коды.

После перевода средств Пейтер обналичил их в ТРК на проспекте Энгельса.

«Мой клиент — всего лишь дропер, является пособником в совершении преступления, он снимал похищенные деньги. Его нашли в течение недели, свою вину признал. Он раскаивается в совершении преступления и готов возместить ущерб», — приводит «РИА Новости» слова адвоката.

Соколов также сообщил, что предварительное расследования мошенничества уже было завершено и в ближайшее время прокуратура утвердит обвинительное заключение, а после направит дело в Смольнинский районный суд города.

При этом подельников Пейтера пока еще не нашли, отметил юрист.

10 марта стало известно, что россияне стали получать звонки от лжеполицейских, которые якобы проводят расследования, а затем крадут деньги со счетов жертвы. Обычно «полицейский» диктует номер жетона и говорит о том, что со счета клиента банка снимают деньги по нотариально заверенной доверенности и просит информацию о банках, которых обслуживается человек.

После получения сведений о картах и счетах мошенники могут не только использовать их для своих целей, но и продавать данные базам и другим злоумышленникам в интернете.