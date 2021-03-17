Прямой эфир
Мир
Принц Гарри впервые поговорил с отцом после интервью Опре Уинфри
Мир
Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП
Экономика
Мошенники стали повторно атаковать банковских клиентов
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Красноярском крае
Происшествия
Несколько землетрясений произошло у берегов Камчатки
Наука
Климатолог оценил вероятность удлинения лета в России к 2100 году
Политика
Пушков сравнил американскую разведку с желтой прессой
Мир
Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе
Экономика
Минэнерго рассказало о мерах по сдерживанию цен на бензин

На Сахалине заключена под стражу мать трех погибших при пожаре детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать троих детей, погибших при пожаре в жилом доме на Сахалине, заключена под стражу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 марта на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Грубая ошибка: почему органам опеки сложно спасать детей
Эксперты полагают, что виновата система и низкий уровень профессионализма

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области 26-летней матери погибших в с. Красногорск Томаринского района детей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам <…> В отношении обвиняемой, по ходатайству следователя, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, продолжается расследование дела, возбужденного в отношении органов опеки о ненадлежащим исполнении своих обязанностей.

9 марта в селе Красногорск в Томаринском районе Сахалинской области произошло возгорание в одной из квартир трехэтажного жилого дома. При ликвидации горения обнаружены тела детей в возрасте одного, трех и четырех лет.

Установлено, что днем 9 марта 26-летняя мать ушла из дома, оставив на длительное время без присмотра троих малышей.

Отмечается, что до сентября 2020 года женщина состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении еще троих несовершеннолетних детей, воспитанием которых не занималась.

В связи с этим по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Томаринского района своих обязанностей возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021