На Сахалине заключена под стражу мать трех погибших при пожаре детей

Мать троих детей, погибших при пожаре в жилом доме на Сахалине, заключена под стражу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 марта на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области 26-летней матери погибших в с. Красногорск Томаринского района детей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам <…> В отношении обвиняемой, по ходатайству следователя, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, продолжается расследование дела, возбужденного в отношении органов опеки о ненадлежащим исполнении своих обязанностей.

9 марта в селе Красногорск в Томаринском районе Сахалинской области произошло возгорание в одной из квартир трехэтажного жилого дома. При ликвидации горения обнаружены тела детей в возрасте одного, трех и четырех лет.

Установлено, что днем 9 марта 26-летняя мать ушла из дома, оставив на длительное время без присмотра троих малышей.

Отмечается, что до сентября 2020 года женщина состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении еще троих несовершеннолетних детей, воспитанием которых не занималась.

В связи с этим по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Томаринского района своих обязанностей возбуждено уголовное дело по статье о халатности.