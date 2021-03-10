Возбуждено еще одно дело после гибели троих детей при пожаре на Сахалине

Уголовное дело о халатности возбудили в Сахалинской области в ходе расследования другого дела, возбужденного ранее по факту обнаружения после пожара в одной из квартир в жилом доме в селе Красногорск Томаринского района тел троих детей.

Установлено, что днем 9 марта 26-летняя мать ушла из дома, оставив без присмотра взрослых на длительное время троих малышей, старшему из которых было всего четыре года. При этом до сентября 2020 года женщина состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении еще троих несовершеннолетних детей, воспитанием которых не занимается, она не работает, мер к трудоустройству не предпринимает, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу сахалинского Следкома.

В связи с этим по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Томаринского района своих обязанностей возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

В результате пожара 7 марта в одном из жилых домов в подмосковном Пушкино погибла пожилая женщина, а также пострадали четыре человека, в том числе мать с двумя маленькими детьми. Всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. ЧП произошло на Рабочей улице. В ликвидации огня участвовали 30 человек и девять единиц техники.