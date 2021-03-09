Трое детей погибли при пожаре в квартире в Сахалинской области

Трое детей погибли при пожаре в квартире в Томаринском районе в Сахалинской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пожар произошел в одной из квартир трехэтажного дома в селе Красногорск. По данным следствия, при ликвидации горения обнаружены тела детей в возрасте 1, 3 и 4 лет. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

На место происшествия прибыли следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В ходе проверки будет установлена причина пожара. Следователи назначили проведение судебно-медицинских и пожаротехнических экспертиз. Также эксперты дадут оценку исполнению родителями погибших детей своих обязанностей.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела после пожара в Омской области. По данным следствия, глава семьи принес с улицы в дом пластиковую емкость с бензином и поставил ее около печи. Позже мужчина увидел, что печь загорелась. Он вынес из горящего дома пятимесячного сына. 25-летняя женщина, пятилетняя девочка и трехлетний мальчик погибли.