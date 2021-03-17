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Поветкин ответил на обвинение Уайта в симуляции коронавируса

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Российский боксер Александр Поветкин ответил на заявление Диллиана Уайта о том, что спортсмен симулировал коронавирус для переноса поединка между ними, передает РЕН ТВ в среду, 17 марта.

«Если Уайт хочет говорить — пусть говорит, он это любит»
Российский боксер Александр Поветкин — о поведении соперника, подготовке к реваншу и новом доме

«Это его личное мнение, что я могу ему ответить? Были какие-то обвинения в мой адрес, что я не болел коронавирусом. Вы знаете, у меня все бумаги официальные имеются. Я думаю, что мое руководство и мои менеджеры готовы их показать и предоставить, если нужно. Мне скрывать нечего», — сказал Поветкин в интервью телеканалу.

Первый поединок Поветкина и Уайта за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Тогда Русский Витязь внезапно отправил соперника в глубокий нокаут.

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Однако Поветкин заболел коронавирусом, бой сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта.

В итоге поединок-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 27 марта на Гибралтаре. Его трансляцию в прямом эфире проведет телеканал РЕН ТВ.

16 марта представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что Уайт находится под серьезным психологическим давлением перед боем с Поветкиным.

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