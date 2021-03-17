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Климатолог оценил вероятность удлинения лета в России к 2100 году
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Климатолог оценил вероятность удлинения лета в России к 2100 году

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За последние 30 лет холодная половина года в России сократилась почти на месяц и, если Россия не будет сдерживать выбросы парниковых газов, среднесуточная температура летом увеличится на восемь градусов, а зимой — на 10. Об этом 16 марта заявил климатолог Владимир Семенов.

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Таким образом он прокомментировал прогноз китайских ученых, которые предрекли странам Северного полушария Земли увеличение продолжительности лета до шести месяцев к 2100 году.

Проанализировав данные о погоде с 1952 по 2011 годы, они пришли к выводу, что к концу XXI века лето будет начинаться не позднее 6 мая и длиться до 19 октября, а зима будет длиться с середины декабря до середины января.

«Соответственно если в Москве или Санкт-Петербурге среднесуточная температура летом 15 градусов, это значит, что днем — 20 с небольшим, а ночью десять. Если прибавить к этому еще восемь градусов, то получится, что в Санкт-Петербурге летом в июле температура будет стабильно под 30 градусов, а апрель станет таким же, как июнь», — объяснил Семенов в интервью «Пятому каналу».

Специалист обратил внимание на то, что если мир будет хотя бы немного придерживаться Парижского соглашения по климату, то к 2100 году температура в России вырастет всего на пять-шесть градусов. При этом цель соглашения — сдерживание прироста температуры на уровне ниже двух градусов.

14 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не бояться потепления климата. По его словам, потепление неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия. Специалист подчеркнул, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с деятельностью человека.

При этом он отметил, что последние 150 лет ознаменовались для нашей планеты рекордным ростом среднегодовой температуры, которая увеличилась на один градус. Для России такое резкое глобальное потепление может привести к увеличению засушливых периодов.

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