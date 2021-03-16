Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России

Директор Гидрометцентра России метеоролог Роман Вильфанд огласил последствия глобального потепления для страны. Во вторник, 16 марта, специалист поделился комментариями на эту тему с агентством URA.RU.

Эксперт рассказал, что последние 150 лет ознаменовались для нашей планеты рекордным ростом среднегодовой температуры, которая увеличилась на 1 градус. Он подчеркнул, что для России такое резкое глобальное потепление может привести к увеличению засушливых периодов.

«Нужно понимать, что будет увеличиваться количество засух, особенно в южных регионах, количество так называемых волн тепла, то есть будет очень жаркая погода летом, будет чаще температура колебаться возле нулевой отметки», — объяснил метеоролог.

По словам эксперта, глобальное потепление также потенциально может привести к увеличению интенсивности снежных осадков в северных широтах. В этой связи необходимо укрепление конструкций жилых построек.

Кроме того, Вильфанд отметил, что изменившиеся погодные условия диктуют новые требования к дорожному покрытию, которое должно быть более устойчивым к замерзанию и оттаиванию воды.

«За всеми изменениями все время следят специалисты, готовят доклады, чтобы страна успела адаптироваться к грядущим новым условиям и минимизировать риски.»— заверил специалист.

Ранее 14 марта Роман Вильфанд призвал не бояться потепления климата. По его словам, потепление неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия. Специалист подчеркнул, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с деятельностью человека.

9 марта стало известно, что китайские ученые предрекли России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. Результаты их исследований были опубликованы 8 марта на сайте Phys.org. По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.

По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.